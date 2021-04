Villar ricordi Cagliari? La Roma aspetta il suo talento ma il futuro non è in dubbio

Oggi a Cagliari avrà un’altra chance e non è escluso che Villar giocandosi bene le sue carte possa essere riproposto anche il giovedì successivo in coppa contro il Manchester United. Veretout, a meno di colpi di scena o imprevisti, avrà una maglia da titolare, mentre in Inghilterra l’altro posto se lo giocano lo spagnolo e Diawara con quest’ultimo leggermente in vantaggio. E pensare che fino a un paio di mesi fa le gerarchie erano esattamente all’opposto, complice un inizio di stagione complicato tra Covid e infortuni per il guineano e una crescita esponenziale di Villar. Maturazione che da marzo sembra essersi fermata, ma chi lavora a Trigoria assicura che il problema non sia nell’atteggiamento del ragazzo. Nonostante fosse diventato un titolare della Roma di Fonseca non si è mai montato la testa, ma ha pagato e sta pagando tutt’ora un po’ d’appannamento fisico. Mai, infatti, nella sua giovane carriera, aveva giocato così tanto: 41 partite (il 60% di queste da titolare) e 2395 minuti disputati. L’ex Elche era abituato ad altri ritmi nella Serie B spagnola e la sensazione è che ora stia pagando dazio. D’altronde gli impegni ogni tre giorni della Roma non permettono a lui, come al resto dei compagni, di recuperare al meglio e Gonzalo, anche durante la sosta per le Nazionali, è stato tra i più impiegati dalla selezione spagnola U21. Insomma, deve stringere i denti perché se la Roma dovesse centrare la finale di Danzica ci sarebbero ancora 10 partite (7 di campionato e 3 di coppa) in 31 giorni. Un tour de force che continuerà con la fase finale dell’Europeo U21 e solamente dopo prevederà il meritato riposo prima della ripresa della nuova stagione. Oggi intanto proverà a convincere Fonseca a dargli una maglia anche giovedì prossimo e lo farà alla Sardegna Arena, stadio che lo ha visto esordire da titolare il primo marzo 2020, nell’ultima gara dei giallorossi prima della pandemia. La Serie A quel giorno si è accorta di lui e a Trigoria sono pronti a scommettere su di lui anche in futuro. Poco importa il rendimento in calo: lui come Ibanez, Mancini, Pellegrini e Zaniolo sono le basi sulle quali costruire la Roma del futuro. A fine stagione Pinto incontrerà l’entourage di Villar per discutere l’adeguamento contrattuale perché a prescindere dall’allenatore, Gonzalo sarà il regista della prossima stagione.