"Vittoria importantissima, grazie Caicedo". Rivedi Inzaghi dopo il successo contro il Crotone

vedi letture

"La Lazio ha fatto un’ottima gara però abbiamo commesso qualche errore importante sui due gol e una squadra come la nostra non può permetterselo. Ho fatto i complimenti ai ragazzi perché siamo stati bravi a vincere una partita molto molto importante. Caicedo sa la stima che ho per lui, ed è reciproca. Grandissimo calciatore e professionista, ha avuto qualche problema a gennaio e febbraio e non si è potuto allenare al massimo. In quel periodo ci sono stati tre gol di Muriqi poi abbiamo anche Correa e Immobile. La concorrenza in attacco è tanta ma Caicedo cerca sempre di farsi trovare pronto, oggi ha fatto l’ennesimo gol importantissimo”. Così Simone Inzaghi, tecnico della Lazio, dopo la vittoria contro il Crotone.