Yildiz nuovo 10 della Juve. Thiago Motta: "Giocatore forte, con qualità e cultura del lavoro"

Prima conferenza stampa precampionato per l'allenatore della Juventus, Thiago Motta, che domani affronta il neopromosso Como per la prima giornata di Serie A. Tanti i temi toccati (leggi qui la conferenza stampa integrale), tra cui inevitabilmente alcuni aspetti di mercato: "Quanto entusiasmo abbiamo? Tanto, non vediamo l'ora di competere e arrivare al nostro obiettivo, fare una grande prestazione e arrivare alla vittoria".

Si aspettava di arrivare così alla prima? Su McKennie?

"McKennie è un giocatore utile per noi e funzionale per le nostre esigenze. Domani abbiamo 19 giocatori per affrontare la partita, possono giocare solo 11 e posso fare 5 cambi, non di più. Stiamo bene, buona preparazione, tutto quello che vogliamo vedere. Pronti per affrontare la partita di domani".

Domani saranno convocati tutti per merito?

"Tutti i giocatori che vengono domani se lo meritano, giocare dall'inizio o durante la partita, lo fanno per il merito".

Sulla 10 di Yildiz?

"È una responsabilità. Abbiamo un giocatore che porterà un numero storico, per diverse ragioni, abbiamo però un giocatore forte, con grande qualità e soprattutto con il lavoro. Un ragazzo che ha cultura del lavoro, ed è importante. Questo è da sottolineare. Trasmette anche agli altri al di là della sua età. Essendo molto giovane, è cresciuto, ha imparato molto bene. Grande qualità e rispetto per il lavoro".