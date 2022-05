Zaccheroni: "Il campionato si decide domenica a Verona, per il Milan è la gara più difficile"

"Il campionato si decide domenica a Verona". Il doppio ex Alberto Zaccheroni, intervistato da Tuttosport, ha commentato così il prossimo turno di campionato che vedrà l'Inter affrontare domani l'Empoli in casa e il Milan scendere in campo domenica a Verona: "Per il Milan sarà la partita più difficile del calendario delle ultime tre giornate. Il Verona gioca con una consapevolezza importante, anche con le grandi del campionato. È una piacevolissima sorpresa di questa stagione. Ma l’Inter ha saputo esprimere la reazione più importante dopo Bologna. Non pensavo che avrebbe vinto a Udine", le sue dichiarazioni sulla corsa Scudetto.