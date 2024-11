Zazzaroni: "Conte o Inzaghi? Il 1° tutta la vita. Senza Napoli sarebbe andato di corsa alla Juve"

Cresce l'attesa per il big match di San Siro. Inter e Napoli si sfideranno il prossimo 10 novembre, che salvo colpi di scena nella prossima giornata di campionato metterà di fronte la prima contro la seconda in classifica. La sfida tra mister Antonio Conte capolista e Simone Inzaghi inseguitore si avvicina e ai microfoni di Radio 24, nel programma Tutti Convocati, il direttore del Corriere dello Sport Ivan Zazzaroni ha parlato così dei due allenatori:

"Conte è l'allenatore più bravo che c'è in Italia in questo momento, quelli più bravi sono fuori e lui qui è il migliore. Più di Inzaghi, che è un bravo allenatore e gli voglio bene ma Conte è più bravo. Tutta la vita Conte, anche oltre la vita. Cerca il profitto, che significa vincere. Non fosse andato al Napoli, Conte non sarebbe andato a Milano, sarebbe andato a Torino di corsa, quello sì".

Questa la classifica aggiornata della Serie A:

Napoli 25

Inter 21

Atalanta 19

Fiorentina 19

Lazio 19

Juventus 18

Udinese 16

Milan 14*

Torino 14

Roma 13

Bologna 12*

Empoli 11

Parma 9

Como 9

Verona 9

Cagliari 9

Monza 8

Venezia 8

Lecce 8

Genoa 6

* una partita in meno

I risultati della 10^ giornata:

Martedì 29 ottobre

Cagliari-Bologna 0-2 (35' Orsolini, 51' Odgaard)

Lecce-Verona 1-0 (51' Dorgu)

Milan-Napoli 0-2 (5' Lukaku, 43' Kvaratskhelia)

Mercoledì 30 ottobre

Empoli-Inter 0-3 (50' Frattesi, 67' Frattesi, 79' Lautaro)

Venezia-Udinese 3-2 (19' Lovric, 25' Iker Brao, 41' Pohjanpalo (r), 56' Nicolussi Caviglia, 86' Pohjanpalo (r))

Atalanta-Monza 2-0 (70' Samardzic, 88' Zappacosta)

Juventus-Parma 2-2 (3' Del Prato, 31' McKennie, 38' Sohm, 49' Weah)

Giovedì 31 ottobre

Genoa-Fiorentina 0-1 (72' Gosens)

Como-Lazio 1-5 (28' Castellanos, 32' Pedro, 53' Mazzitelli, 72' Patric, 82' Castellanos, 95' Tchaouna)

Roma-Torino 1-0 (20' Dybala)