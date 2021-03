Zazzaroni e la corsa Scudetto: "Inter nella sua espressione migliore. Conte può solo perderlo"

Tramite il Corriere dello Sport, Ivan Zazzaroni ha detto la sua sulla corsa Scudetto dopo la 24esima giornata di campionato, con l'Inter che resta salda in vetta e il Milan che è ad oggi l'unica avversaria in grado di tenere il ritmo nerazzurro: "Dalla ventiquattresima esco con una convinzione: lo Scudetto l'Inter può solo perderlo. Quella vista ieri ce l'ha in pugno, perché va oltre i punti che la separano dal Milan, dalla Juve e dall'Atalanta, e oltre le distanze tecniche e gli ostacoli moltiplicati esponenzialmente dalla pandemia. Con il Genoa ho riconosciuto la sua espressione migliore: una squadra capace di interpretare più partite in una... Due "meneur" con i piedi dolci, poi, offrono a Handanovic e ai centrali molte soluzioni di uscita, Lukaku fa da riferimento ideale per il lancio lungo, Darmian o Hakimi e Perisic allargano splendidamente il campo e Barella porta il pressing come nessuno".