Zeman: "Crisi delle italiane in Europa? Siamo indietro fisicamente, tecnicamente e tatticamente"

vedi letture

Il calcio italiano è in crisi in Europa? Zdenek Zeman, intervistato dal Corriere dello Sport, prova a tracciare i confini di una crisi che ha radici profonde: "Non siamo mai stati grandi lavoratori. Siamo indietro fisicamente, tecnicamente e tatticamente" dice il boemo. Secondo Zeman però c'è dell'altro: "C'era già un gap che si è dilatato con il virus, il problema è ampio. Ma siano concesse le attenuanti generiche". In Europa è rimasta solo la Roma: "E' l'ennesimo campanello d'allarme, vuol dire che si è commesso qualche errore in precedenza".