Zhang a Milano, la politica sul mercato è fissata: i big restano. Abbassare il monte ingaggi

La Gazzetta dello Sport oggi in edicola fa il punto sul futuro dell'Inter e sul mercato che pianificherà proprio in questi giorni Steven Zhang. La società nerazzurra ha intenzione di tenere i big e non farli partire. Lukaku, Lautaro, Hakimi, Barella e Bastoni non saranno toccati: sugli altri andranno fatti dei ragionamenti in base alle offerte che potranno arrivare: confermare e ringiovanire la rosa, abbassando gli ingaggi, saranno i diktat in vista dell'estate per Ausilio e Marotta.