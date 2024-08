Zielinski: "Non mi spiego la scorsa stagione al Napoli. Non è dipeso solo da noi giocatori"

Nel corso dell'intervista concessa all'edizione odierna della Gazzetta dello Sport, il centrocampista dell'Inter Piotr Zielinski ha commentato la scorsa stagione passata con il Napoli, culminata con la mancata qualificazione alle coppe europee.

"La scorsa stagione negativa, semplicemente, non me la spiego. Non credo sia dipeso solo da noi giocatori, ma non riesco a capire il vero motivo per cui sia andato tutto così male. Diciamo che qua all’Inter c’è più abitudine alla vittoria, non c’è il rischio di farsi prendere troppo dall’entusiasmo e questo può aiutare nel ripetere grandi risultati. Attorno a me vedo solo una grandissima voglia di confermarsi.

Inter la squadra più forte con cui ho giocato? Ancora presto per rispondere, ma di certo è fortissima: basti guardare a quanto sia stata superiore l’anno passato. Poi a quello scheletro vincente ci siamo aggiunti io, Taremi, Martinez…Non so se era molto peggio, ma anche il Napoli di Sarri che sfiorò lo scudetto e quello di Spalletti erano spettacolari. Per me, però, sono sempre più importanti i successi di domani rispetto a quelli di ieri. Taremi? Un tipo per bene. Educatissimo e tranquillo, ha la testa giusta del campione, è concentrato solo sui gol. La cosa che mi ha colpito, oltre al fisico e alla capacità di difendere la palla, è la sua freddezza. Quando arriva davanti alla porta, la butta sempre dentro".