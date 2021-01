Zlatan-Lukaku, una sfida nata a Manchester: "Ti do 50 sterline per ogni stop fatto bene"

Lukaku contro Ibra, il derby di Milano è anche ma non solo la sfida tra i due alfieri delle rispettive squadre. E la Gazzetta dello Sport oggi in edicola dedica ampio spazio ai due bomber, raccontando anche un aneddoto circa l'unica esperienza vissuta insieme, al Manchester United. Sembra che lo svedese, per motivare il compagno a migliorare tecnicamente abbia detto al compagno: "Ti do 50 sterline per ogni stop giusto". Un modo per spingerlo a migliorarsi, che il belga sicuramente userà come ulteriore motivazione per stasera.