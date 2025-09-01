Albinoleffe, ecco De Paoli per l'attacco: arriva dal Giugliano a titolo definitivo
U.C. AlbinoLeffe comunica di aver acquisito a titolo definitivo dalla Società Sporitva Giugliano Calcio 1928 S.r.l. le prestazioni sportive del calciatore Andrea De Paoli, attaccante classe 1999, che ha sottoscritto un contratto sino al 30 giugno 2027.
Nativo di Genova, dopo aver completato il percorso di formazione calcistica nei settori giovanili di Genoa, Brescia e Ternana, ha debuttato tra i pro con la maglia della Sambenedettese (nella Serie C 2018/19). Reduce dall'esperienza a Catania nella seconda parte della scorsa stagione, De Paoli può vantare 121 presenze (15 gol e 6 assist) in terza serie con le maglie di Sambenedettese, Rieti, Monopoli, Siena, Catania e Giugliano, e 15 in Serie B con l'Ascoli.
Ad Andrea, un caloroso benvenuto da parte di tutta la famiglia AlbinoLeffe e un grande in bocca al lupo per il suo futuro a Zanica.