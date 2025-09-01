Ufficiale
Carrarese, arriva dal Pisa un innesto per l'attacco: è l'esterno Arena. Il comunicato
TUTTO mercato WEB
Carrarese Calcio 1908 è lieta di annunciare di aver raggiunto un accordo con la società Pisa Sporting Club per l’acquisizione a titolo temporaneo del diritto alle prestazioni sportive del calciatore Alessandro Arena, che si legherà al club apuano sino al 30 giugno 2026. L’attaccante mancino, classe 2000, si caratterizza per la velocità negli spazi stretti, l’abilità nel dribbling e la freddezza in fase realizzativa.
In carriera, ben 46 presenze in Serie B con la maglia del Pisa, squadra con cui da protagonista, nella passata stagione, ha centrato la promozione in Serie A.
Benvenuto a Carrara, Alessandro!
