Ufficiale
Akanji è un nuovo giocatore dell'Inter. Depositato il contratto d'acquisto dal Man City
TUTTO mercato WEB
Manuel Akanji è un nuovo giocatore dell'Inter, la notizia è adesso anche ufficiale. Il club nerazzurro ha depositato in Lega Serie A il contratto di trasferimento a titolo temporaneo dello svizzero, che arriva in prestito oneroso con diritto di riscatto dal Manchester City.
Altre notizie Serie A
Esclusiva TMWComo, Ludi: "Quella per Rodriguez la trattativa più complessa. Paz? Ha parlato Suwarso..."
Editoriale di Luca Calamai Vlahovic ha fatto prigioniera la Juve. Rischio Chivu. Conte e un Napoli che sa soffrire. Con Rabiot il Milan può lottare per il titolo
Le più lette
Ora in radio
18:05Speciale Calciomercato live!
Speciale Calciomercato live dal Sheraton di Milano per l'ultimo giorno di mercato dalle ore 18 alle 20.30
Speciale Calciomercato live dal Sheraton di Milano per l'ultimo giorno di mercato dalle ore 18 alle 20.30
Primo piano
Serie A
Serie B
Serie C
Calcio femminile