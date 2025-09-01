Ufficiale Juventus, Facundo Gonzalez riparte dal Racing Santander: tutti i dettagli

La Juventus ha ceduto Facundo Gonzalez in Spagna al Racing Santander in prestito. A renderlo noto è il club bianconero sul proprio sito ufficiale: "Facundo Gonzalez giocherà la stagione 2025/2026 in Spagna: è ufficiale infatti la cessione a titolo temporaneo del difensore uruguaiano al Racing Santander. Nato a Montevideo ma cresciuto calcisticamente nelle giovanili di Espanyol e Valencia, il ventiduenne è bianconero dall’estate del 2023. Quella nella seconda divisione spagnola sarà la terza esperienza in prestito di Facundo Gonzalez dopo quella con la Sampdoria nella stagione 2023/2024 e la scorsa in Olanda con il Feyenoord con cui è sceso in campo in dieci occasioni (due delle quali in Champions League). In bocca al lupo per questa esperienza in Spagna, Facundo!".

Il comunicato del Racing Santander

"Il Racing ha aggiunto il difensore 'Facu' González alla squadra per la stagione 2025/26 . Vincitore del Mondiale Under 20 con l'Uruguay, ha disputato sei partite con il Feyenoord nella massima serie olandese la scorsa stagione. Si unisce alla squadra cantabrica in prestito con diritto di riscatto dalla Juventus , che milita nella Serie A italiana, fino al 30 giugno.

Facundo González Molino è nato a Montevideo (Uruguay) il 6 giugno 2003 e il suo primo contatto con il calcio spagnolo è avvenuto nelle categorie giovanili del Real Club Deportivo Espanyol prima di entrare a far parte della base del Valencia CF , con la cui squadra riserve ha giocato 20 partite in Segunda B e 17 in Segunda Federación tra il 2020 e il 2023. Il calciatore uruguaiano ha completato la preseason con la prima squadra del 'che' prima di essere trasferito al club italiano Juventus - con cui ha rinnovato il contratto -, che lo ha ceduto in prestito all'AC Sampdoria , con cui ha giocato 30 partite.

'Facu' González gioca come difensore centrale, è alto 1,93 metri, pesa 78 chili e la scorsa stagione ha giocato per il Feyenoord, nei Paesi Bassi. Il difensore, convocato nella nazionale uruguaiana, ha vinto il Mondiale Under 20 del 2023 con la sua nazionale, di cui ha indossato la maglia 40 volte".