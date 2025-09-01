Zhegrova: "La Juventus è come un sogno. Spero di vincere titoli, possiamo farlo"

Edon Zhegrova, nuovo acquisto della Juventus, ha rilasciato la sua prima intervista al sito ufficiale del club, parlando così: "Sinceramente, per me è come un sogno. È un momento straordinario per me e la mia famiglia e sono molto orgoglioso e onorato di indossare questa maglia. La indosserò con tanto orgoglio e darò il massimo per la squadra".

Che tipo di calciatore è e dove preferisce giocare?

"Il mio ruolo preferito è quello di esterno largo, mentre per quanto riguarda il mio modo di giocare, mi piace segnare, fare dribbling, servire assist e aiutare la squadra con le mie qualità".

Ha già affrontato la Juventus. Adesso quanto è entusiasta di essersi legato ai bianconeri?

"Quella dell'anno scorso è stata una grande partita e la Juve è stata un avversario difficile da affrontare, ma ora sono felice di essere qui e di raggiungere i miei compagni in questa squadra. Non vedo l'ora di conoscerli".

Quali sono i suoi obiettivi?

"Spero di segnare molto e, soprattutto, di vincere dei titoli, questo è l'importante. Penso che con questa squadra possiamo vincere, considerando la qualità dei nostri giocatori".

Quale messaggio vuole mandare ai tifosi della Juventus?

"Ciao a tutti i tifosi bianconeri, non vedo l'ora di incontrarvi allo stadio. Lo spettacolo sta per iniziare!".