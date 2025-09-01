Ufficiale Reggiana, arriva Saro fra i pali. Risoluzione per l'attaccante Kljajic

La Reggiana ha annunciato l'arrivo del portiere Saro in prestito dalla Cremonese e l'addio del giovane attaccante Kljajic, arrivato un anno fa dal Mainz e schierato solo con la Primavera, che ha risolto il contratto con gli emiliani. Queste le due note del club granata:

"Il portiere Gianluca Saro veste la maglia della Reggiana trasferendosi in prestito annuale dall’US Cremonese.

Classe 2000, a livello giovanile ha fatto parte dei vivai di Pro Vercelli, Juventus, Cesena ed Empoli. L’esordio tra i professionisti è in Lega Pro nella stagione 2019/2020, con la maglia della Pro Vercelli, per poi passare al Crotone e alla Cremonese di cui veste i colori dal 2022 in Serie A e in Serie B".

"AC Reggiana comunica di aver raggiunto un accordo per la risoluzione consensuale del contratto con il calciatore Noa Kljajic. La società augura a Noa le migliori fortune umane e professionali nella prossima destinazione".