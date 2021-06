Alessandria, Arrighini: "Mi piacerebbe rimanere in B con i grigi: non credo ci siano problemi"

Dalle colonne di tuttopisa.com, ha parlato il centravanti pisano Andrea Arrighini, fresco di Serie B conquistata con l'Alessandria.

Squadra dove dovrebbe rimanere, come conferma il classe '90: “Io credo proprio di sì, ho sempre un anno di contratto, mi trovo bene con lo staff e la società. Penso ci siano i presupposti per continuare questo matrimonio. Ci siamo presi qualche giorno di riposo e poi valuteremo, ma credo non ci siano problemi, mi farebbe piacere stare in Serie B con loro, essendoci tornato dopo due anni“.