Alvini: "Mi fa piacere rivedere l'Empoli in campo. Con la capolista serve la miglior Reggiana"

Vigilia di gara in casa Reggiana, con la formazione emiliana che si prepara a riceve la visita dell'Empoli, che rientrerà in campo dopo una sosta data dal Covid-19 che ha massacrato la formazione azzurra. Del match, tra i granata, ne ha parlato il tecnico Massimiliano Alvini: "Rivedere l'Empoli in campo è già una buona notizia, e questa è la cosa più importante. Si parla poi di una squadra costruita benissimo meritatamente in vetta alla classifica, ma non sto troppo a pensare alla loro condizione, penso semmai a vedere la miglior Reggiana, che deve fare una prestazione significativa per portare a casa il risultato. Domani giocheremo la terza gara in una settimana, in base alla gara di lunedì c'è qualche situazione da verificare, quindi sull'undici iniziale ci saranno ancora da prendere delle decisioni: ripeto comunque una cosa, la partita sarà difficile dato l'avversario".

Una nota va poi al campionato: "Occorre fare più punti possibile, abbiamo trovato un buon equilibrio e da qui alla fine daremo sempre il massimo per dare il massimo per fare al meglio delle nostre possibilità. Abbiamo concesso troppi gol, questo è vero ed è un dato di fatto, ma anche su questo stiamo migliorando".

Conclude con una nota sull'extra campo. L'Empoli pare destinato a rigiocare la gara di lunedì contro il Chievo, un caso simile a Juventus-Napoli, e la Reggiana sarà quindi l'unica formazione in Italia ad aver peso a tavolino una partita a seguito della mancata presentazione in campo per cluster Covid-19: "Sono semplicemente contento che l'Empoli torni in campo, non auguro a nessuno queste situazioni. La realtà è sotto gli occhi di tutti, inutile io vada ad aggiungere altro, penso solo al campo".