Ufficiale
Il Lecce si assicura il 2008 Vitale: il centrocampista sarà aggregato alla Primavera
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Il Lecce si rinforza: per la Primavera preso il centrocampista Leopoldo Vitale. Il classe 2008 è reduce da una stagione al Potenza.
Dopo l'addio di Pantaleo Corvino, che ha sempre tenuto in grande considerazione anche le giovanili, il Lecce è costretto a lavorare con insistenza anche sulla Primavera. In questo senso è stato da poco ufficializzato l'acquisto di Leopoldo Vitale, centrocampista classe 2008.
Il comunicato del Lecce
"L’U.S. Lecce comunica di aver tesserato il calciatore Leopoldo Vitale, nell’ultima stagione al Potenza Calcio. Il centrocampista classe 2008 sarà a disposizione della formazione Primavera 1".
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