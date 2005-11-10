Ufficiale Pineto, rinforzo a centrocampo: dal Foggia arriva a titolo definitivo Marco Oliva

Il Pineto rinforza il centrocampo con l'arrivo a titolo definitivo di Marco Oliva. Il classe 2005, cresciuto nella Lazio e reduce dall'esperienza al Foggia, è pronto a iniziare la sua nuova avventura in biancazzurro.

Nuovo innesto per il Pineto, che ha ufficializzato l'acquisto a titolo definitivo di Marco Oliva. Il centrocampista classe 2005 arriva dal Foggia ed è pronto a mettersi a disposizione di mister Daniele Barilari per la nuova stagione.

Marco Oliva è un nuovo giocatore del Pineto

Il Pineto Calcio comunica di aver acquisito a titolo definitivo il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Marco Oliva.

Il centrocampista classe 2005 arriva in biancazzurro dopo l’ultima esperienza con la maglia del Foggia. Cresciuto nel settore giovanile della Lazio, Oliva si è messo in grande evidenza con l’Under 17 e l’Under 18 biancoceleste, realizzando ben 15 reti. Si è poi trasferito in Emilia nella Primavera del Modena, dove da capitano, ha collezionato numeri importanti (10 gol e 9 assist) guadagnandosi l’esordio tra i professionisti in Serie B.

A Marco il più caloroso benvenuto da parte di tutta la famiglia del Pineto Calcio, con l’augurio di una stagione ricca di soddisfazioni.

Benvenuto in biancazzurro, Marco!

Le prime dichiarazioni: “Sono felice e motivatissimo per questa nuova avventura a Pineto. Conosco bene il modo di lavorare di mister Barilari ed è stato un fattore decisivo nella mia scelta. Trovo un ambiente sano, ambizioso e con le strutture ideali per crescere ancora. Non vedo l’ora di scendere in campo, conoscere i miei nuovi compagni e dare il massimo per questa maglia.”