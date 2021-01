Ascoli-Brescia 2-1, le pagelle: Brosco si riscatta, Eramo gladiatorio. Ayè troppo solo

ASCOLI-BRESCIA 2-1

Marcatori: 18' Jagiello (B), 63' Eramo (A), 90'+3 Brosco (A)

ASCOLI

Leali 5,5 - Il groviglio di maglie sulla punizione di Jagiello è una parziale attenuante; forse poteva fare qualcosa in più sul destro radente del polacco.

Pucino 5,5 - Accompagna costantemente la manovra offensiva ma è poco incisivo nell'ultimo passaggio e troppo spesso si lascia infilare alle spalle da Martella.

Brosco 6,5 - Riscatta un primo tempo decisamente al di sotto dei suoi standard con il gol al 93' che regala tre punti fondamentali ai suoi.

Quaranta 6,5 - Si incolla ad Ayè costringendolo a girare al largo dell'area di rigore per trovare palloni giocabili. Provvidenziale in almeno un paio di anticipi in area piccola.

Kragl 5 - Accompagna poco e con scarsa convinzione, troppo morbido anche quando si presenta al cross. Incertezze anche in fase di copertura, Karacic lo sorprende spesso alle spalle. (Dal 46' D'Orazio 5,5 - Buon impatto sul match ma anche lui si dimostra troppo impreciso al cross).

Eramo 7 - Schermo solido in mezzo al campo, si disimpegna in una prestazione di grande corsa. Beffa Joronen con un destro affilato dal limite dell'area, si propone spesso a supporto degli attaccanti. (Dal 73' Stoian 5,5 - Deve ritrovare il ritmo partita, ha qualche spazio per incidere ma cincischia troppo con il pallone tra i piedi).

Buchel 5,5 - Dopo un ottimo inizio si oscura e non riesce più a tramare in maniera efficace. Troppo impreciso e di rado proietta le sue tracce verso l'area di rigore avversaria. (Dal 62' Danzi 6 - Velocizza la manovra e si rende protagonista di un'ottima mezz'ora, dimostranto già un discreto feeling con i compagni).

Šarić 6 - Molto bene in fase di rottura, corre prontamente in aiuto della difesa quando è sotto pressione. Meno incisivo nella metà campo avversaria, si inserisce con meno frequenza del solito ma è sempre uno dei più cercati dai compagni.

Sabiri 5 - Dotato di una tecnica di un altro livello ma si intestardisce a cercare la giocata di fino invece di badare al sodo. Stranamente impreciso alla conclusione, non è al meglio e si vede. (Dal 46' Bidaoui 5,5 - Tarantolato a inizio ripresa, piano piano si spegna sprecando anche una buona chance a tu per tu con Joronen).

Dionisi 6 - Un bel riflesso di Joronen gli nega il gol all'esordio dopo appena 30''. Prova in tutti i modi a lasciare il segno ma non riesce a trovare la via del gol. Sicuramente un acquisto di livello per il Picchio.

Bajic 5,5 - Pochi guizzi, finisce spesso nel traffico a ridosso dell'area di rigore avversaria e si libera poche volta per provare la conclusione. Da affinare l'intesa con l'ultimo arrivato Dionisi. (Dal 62' Simeri 6 - C'è anche il suo zampino nell'azione che porta al gol del pareggio. Deve affinare alcuni movimenti ma sembra già calato appieno nella realtà bianconera).

BRESCIA

Joronen 6 - Meriterebbe un voto più alto per gli interventi decisivi su Eramo e Bidaoui, ma l'errore in occasione del gol del pareggio dei bianconeri pesa inevitabilmente sulla sua valutazione.

Papetti 6 - Ottimo senso della posizione, segue con attenzione i movimenti dell'intero reparto e si dimostra avversario difficile da superare nell'uno contro uno.

Matějů 6 - Qualche affanno di troppo su Dionisi, ma alla lunga regge l'urto dell'ex-Frosinone disimpegnandosi con sicurezza e attenzione.

Mangraviti 6,5 - Legge in anticipo le intenzioni degli avversari, marcatore solido e roccioso, con buone doti in impostazione.

Karacic 5,5 - Primo tempo coraggioso ma non sfrutta a dovere gli spazi concessi sulla fascia di competenza. Nella ripresa si abbassa troppo, finendo spesso in difficoltà sulle discese degli avversari.

Van de Looi 5,5 - Primo tempo granitico, gli avversari faticano ad aggirarlo. Nella ripresa cala vistosamente e non riesce a schermare l'azione martellante del reparto mediano dei bianconeri.

Bisoli 6 - Come il compagno di reparto, alla lunga paga lo sforzo profuso nella prima frazione ma si dimostra quantomeno lucido nella gestione del pallone.

Martella 6,5 - Un treno sulla fascia sinistra, i suoi cross non trovano mai la deviazione decisiva ma non certo per sue colpe. Abilissimo anche in fase di non possesso, dimostrando un'applicazione tattica impeccabile.

Jagiello 6 - Partita con più ombre che luci, ma ha il merito di siglare il gol del momentaneo vantaggio con una punizione insidiosissima che beffa Leali. (Dal 72' Donnarumma s.v.).

Ayè 6 - Braccato a uomo da Quaranta, è costretto a svariare per tutto il fronte offensivo alla ricerca di palloni giocabili. In assenza di Donnaurmma, si carica il peso dell'attacco bresciano sulle spalle con discreti risultati, quantomeno dal punto di vista dell'impegno. (Dal 79' Fridjónsson s.v.).

Ragusa 5 - Fatica a trovare la posizione, dialoga poco e male con il compagno di reparto. Si innervosisce e non riesce a trovare contromisure per cambiare la situazione. (Dal 65' Dessena 5,5 - Entra per rinforzare la mediana ma non riesce a dare peso ad un reparto travolto dalla furia agonistica dell'Ascoli nell'ultimo quarto di gioco).