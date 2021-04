Ascoli in ritiro: ai 24 di Cosenza si aggregano Dionisi, Stoian e Venditti

Momento molto complicato per l'Ascoli, che ieri a Cosenza ha incassato la quindicesima sconfitta stagionale in campionato. La società ha indetto un ritiro subito dopo il rientro dalla Calabria, comunicando i convocati nel pomeriggio di oggi. Sono ventisette in totale i calciatori chiamati da Sottil: ai ventiquattro presenti ieri a Cosenza, informa la società in un tweet, si sono aggiunti Dionisi, Stoian e Venditti.