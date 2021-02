Ascoli, Polito: "Cavion si è rifiutato di giocare. Per me il rapporto è chiuso"

Il centrocampista Michele Cavion non rientra più nei piani dell’Ascoli. Lo ha spiegato in maniera chiara e netta il direttore sportivo del club Ciro Polito dalle colonne del Corriere Adriatico: “Quando un giocatore si rifiuta di scendere in campo per me il rapporto è chiuso e con Cavion è finito quel giorno. Gli ho detto che avrei dettato io le condizioni per la sua cessione e che se non ci fossero state da qua non si sarebbe mosso. È rimasto, ma può fare quello che vuole, a noi non interessa”.

Il giocatore classe ‘94 è in scadenza e in questi giorni valuterà la diverse offerte che gli sono arrivate con la Salernitana che sembra molto vicina a chiudere per giugno. Su Cavion però c’è anche il Cittadella che però sembra partire in una situazione di svantaggio rispetto ai campani.