Ascoli, Pulcinelli: "Probabile slittamento di qualche partita. Salvezza? Ci credo al 100%"

Dopo la vittoria di Ferrare il patron dell’Ascoli Massimo Pulcinelli ha parlato sia del probabile slittamento del calendario sia della corsa salvezza: “Stiamo discutendo in Lega dello stop del campionato e stiamo cercando le soluzioni da proporre in Assemblea. Probabilmente si sposterà qualche gara in avanti facendo slittare il calendario. - continua Pulcinelli a Raisport - Salvezza? Ci credo al 100% anche se credo con tanti affanni. Abbiamo il calendario peggiore fra le squadre che lottano in basso dovendo affrontare Empoli, Chievo, Reggina e Cittadella. Sottil? Se contassimo solo i punti fatti con lui in panchina avremmo una classifica diversa, saremmo in alto”.