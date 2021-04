Ascoli, Pulcinelli: "Puntavamo ai playoff ma ho sbagliato la scelta di Bertotto e Rossi"

Massimo Pulcinelli, patron dell’Ascoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di TeleUniverso per parlare della corsa salvezza della formazione oggi allenata da Andrea Sottil: "Stiamo lottando per mantenere la categoria, i ragazzi stanno dando il massimo e sono convinto che riusciremo a raggiungere l'obiettivo. Il campionato di Serie B non è per niente scontato, la maggior parte dei verdetti arrivano tutti nelle ultime giornate. Volevamo puntare ai playoff. Purtroppo sono deluso da me stesso per la scelta dei primi due allenatori, Bertotto e Rossi, due scelte sbagliate. Con Sottil e Polito viaggiamo da quinto-sesto posto in classifica. La squadra è compatta, c'è unità di intenti tra chi gioca e chi non gioca, tutti si aiutano a vicenda, il gruppo è coeso”.