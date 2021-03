Ascoli, Sottil: "Ennnesima partenza ad handicap, ormai sta diventando una costante"

Sconfitta pesante per l’Ascoli agganciato al penultimo posto in classifica dal Pescara. Il tecnico dei bianconeri Andrea Sottil commenta in sala stampa lo 0-2 col Pisa: “Siamo qua a parlare dell’ennesima partenza ad handicap, purtroppo sta diventando una costante. Quando parti sempre sotto è difficile in questa categoria. Partendo ogni volta in salita diventa dura. Abbiamo preso dei gol di facile lettura e questo non va assolutamente bene”.

Cosa non le è piaciuto stasera?

“Nel primo tempo eravamo lenti e poco precisi, abbiamo sbagliato tanti passaggi. Nel secondo tempo è andata un po’ meglio ma non è stata una bella partita e dobbiamo invertire il trend”.

Perchè Sabiri mezzala e Simeri al posto di Bajic?

“Cercavo un po’ più di velocità davanti, Bajic gode della mia fiducia. Ho scelto Simeri per dargli una possibilità. Sabiri mi è piaciuto anche da mezzala, un ruolo che ha sempre fatto quando giocava in Germania, credo sia il giocatore che si è espresso meglio. Sulla trequarti volevo riproporre con Mosti che veniva da un gol segnato e stava bene”.

A livello mentale cosa non ha funzionato?

“Quando si prende gol ci sono sempre distrazioni, venivamo da una buonissima prestazione col Pordenone. A volte faccio fatica a decifrare la mia squadra e comprendere queste disattenzioni perché abbiamo giocatori molto esperti. Sta a me valutare bene tutte le cose, dobbiamo riprendere il nostro cammino che altrimenti rischia di diventare complicato”

La classifica la preoccupa?

“Nelle ultime partite abbiamo raccolto poco, mi dispiace tanto per la gente e per la società. Dopo la partita con la Reggiana c’è stato un calo inspiegabile. Era un bivio per svoltare, invece è scattato qualcosa di negativo. C’è da intervenire sulla testa ma non è sempre facile”.