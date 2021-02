Ascoli, Sottil:“Meritavamo di vincere, i punti sprecati rischiano di essere troppi”

Torna a fare punti e a muovere la classifica l’Ascoli dopo gli stop con Salernitana e Reggiana. E lo fa nel pomeriggio in cui tutte le dirette concorrenti riescono a strappare almeno un punto, a fine partita nella pancia del Teghil ha parlato il tecnico Andrea Sottil: “Quello di oggi è sicuramente un punto di ripartenza dopo i due stop consecutivi. Però dobbiamo renderci conto e avere consapevolezza della nostra forza. Oggi meritavamo di vincere, ma spesso, purtroppo, regaliamo episodi su cui dobbiamo essere più concentrati. Facciamo tutto da soli: ci complichiamo le partite con dei nostri errori e dopo facciamo delle prestazioni ottime per rimediare, e la stessa cosa è avvenuta oggi nel secondo tempo. Per quanto fatto vedere in campo avremmo meritato la vittoria, ma alla fine non abbiamo vinto ed è un peccato perché le partite in cui non facciamo bottino pieno iniziano a diventare troppe. Faccio i complimenti ai ragazzi perché non era facile oggi fare questa prestazione contro un Pordenone che fino a poco tempo fa occupava le prime posizioni di classifica. Non ho dubbi che l’Ascoli sia una squadra che può giocarsela con tutti e per questo, quando si devono vincere le gare, si devono vincere e basta perché in campo la squadra dimostra di meritare. Non è semplice in questa categoria ribaltare le partite, non dobbiamo finire le gare col rammarico. Oggi siamo stati bravi a recuperarla, ma dobbiamo essere ancora più bravi”.