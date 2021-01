Ascoli, Sottil: "Ripresa giocata a una sola porta. Arriverà qualche altro rinforzo"

L'allenatore dell'Ascoli Andrea Sottil ha parlato nella sala stampa dello stadio "Del Duca" al termine dell'incontro vinto in pieno recupero contro il Brescia: "Primo tempo strano, ci siamo fatti prendere un po' troppo dal nervosismo e non abbiamo creato abbastanza, anche se ci siamo resi pericolosi in ripartenza. Nella ripresa si è giocato praticamente a una sola porta, i ragazzi sono stati bravi a non mollare e anche chi è entrato si è fatto trovare pronto ed ha permesso il cambio di passo decisivo. È stato un match complicato ma il risultato è giusto, in Serie B non esistono partite facili e non dimentichiamo che avevamo contro il Brescia".

Sulla partita di Dionisi

"Lo definisco un regista offensivo che ha grande capacità di segnare. Non avevo dubbi sulla sua disponibilità anche se da molto non giocava una partita intera. Sicuramente è un giocatore di qualita che diventa un riferimento per i compagni".

Sulla gestione dei cambi

"Nell'intervallo ho sostituito Kragl e Sabiri perchè cercavo più spinta sulla sinistra e stavamo rallentando un po' tra le linee. Con i cinque cambi ci sono scelte che faccio inizialmente e durante la gara, i ragazzi sanno che sono tutti importanti e meriterebbero sempre di giocare".

Si aspetta ulteriori rinforzi?

"Il direttore sa ed ha idee chiare. Credo che qualche profilo che abbiamo individuato arriverà. Finalmente fra poco terminerà il calciomercato quindi avremo il quadro finale della rosa e senza distrazioni tutti lotteranno per il nostro scopo".

Sull'espulsione

"Non l'ho capita, non ho detto nulla al quarto uomo se non chiedere educatamente spiegazioni su un fallo".