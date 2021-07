Avellino, idea Saveriano Infantino della Carrarese per l'attacco di Braglia

Nuova idea di mercato per l'Avellino. Secondo quanto raccolto dalla redazione di TuttoC.com infatti, gli irpini starebbero pensando a Saveriano Infantino. L'attaccante. attualmente in forza alla Carrarese, tornerebbe nel girone C, dopo l'esperienza con la maglia del Catanzaro.