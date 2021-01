Bajic: "Che emozione giocare con Dzeko in Nazionale. Ascoli? Ci mancano i tifosi"

vedi letture

L’attaccate Riad Bajic in un’intervista rilasciata a Passione Ascoli Magazine ha parlato dei suoi idoli di gioventù con Edin Dzeko in cima alle sue preferenze: “Giocare con lui in Nazionale mi ha riempito di felicità, è stato qualcosa di indescrivibile e indimenticabile. Lui e Pjanic mi hanno sempre aiutato, sia in campo sia fuori, essendo uno dei più giovani e per me rappresentano una guida, sono due grandissimi professionisti e siamo ancora in contatto. Ricordo bene sia l’esordio contro Gibilterra sia la gara contro l’Italia anche se sono rimasto in panchina. - continua Bajic parlando poi di Ascoli – L’assenza dei tifosi è assordante, sono il dodicesimo uomo e sanno fare la differenza. Prima di venire qui ho visto su youtube diversi video e ora spero di poterli vedere presto allo stadio”.