Bari, ci siamo per Stabile e De Pieri dall'Inter. I due giovani sono sbarcati in città

Dopo Andrea Cistana il Bari è pronto a piazzare un altro doppio colpo in entrata. Come riporta RadioBari infatti sono arrivati in serata in città il difensore centrale Giacomo Stabile e il centrocampista offensivo Giacomo De Pieri che domani mattina dovrebbero svolgere le visite mediche e firmare i contratti che li legheranno fino a fine stagione alla squadra di Vincenzo Vivarini.

I due giovani di proprietà dell’Inter arrivano in biancorosso dopo aver giocato la prima parte di stagione con la maglia della Juve Stabia: De Pieri, classe 2006, ha giocato sei gare in questa stagione (e solamente 168 minuti), mettendo a segno una rete. Stabile, classe 2005, invece ha giocato di più, ben 13 presenze, con 639 minuti in campo.