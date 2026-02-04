Bari, Stabile si presenta: "Una salvezza qui vale moltissimo. Mi ispiro a Bastoni e De Vrij"

“Una salvezza con il Bari vale moltissimo perché per me è un’importantissima opportunità e salvarsi rappresenta una tappa fondamentale per il nostro percorso di crescita”. Nel corso della conferenza stampa di presentazione il neo difensore biancorosso Giacomo Stabile fissa così l’obiettivo spiegando la scelta di trasferirsi in Puglia dopo sei mesi positivi alla Juve Stabia: “Quando abbiamo (si riferisce al compagno De Pieri NdR) saputo della possibilità di venire qui entrambi ne abbiamo parlato. Eravamo contenti perché ci conoscevamo già dall'Inter. - si legge su Tuttobari.com - Non vedevo l'ora di mettermi a disposizione di mister e compagni. Spero di poter essere d'aiuto alla causa e di raggiungere l'obiettivo insieme a tutti i miei compagni".

Stabile parla poi del suo ruolo e della concorrenza in difesa: “Forse ho giocato maggiormente sul centrosinistra, ma posso fare il centrale all’occorrenza. Qui ci sono giocatori di grande valore e questo è un motivo d’orgoglio perché posso imparare tanto vista la mia giovane età. - prosegue Stabile – Odenthal ha già vinto due campionati di Serie B e non posso che guardare come si allena ogni giorno e provare a rubargli qualcosa, stessa cosa per Cistana, Pucino, Mantovani e Nikolaou. Posso imparare da tutti loro”.

Inevitabile poi un riferimento a quei giocatori con cui si è allenato all’Inter quando veniva aggregato in prima squadra: “Mi ispiro a Bastoni, che ho avuto la fortuna di vedere dal vivo, sia per caratteristiche sia perché mi è sempre piaciuto come giocatore. Un altro esempio è De Vrij per la sua professionalità e serietà. Le loro carriere parlano per loro".