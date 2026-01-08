TMW Inter, nuovo prestito per Stabile e De Pieri: sono vicinissimi all'approdo a Bari

Giacomo De Pieri e Giacomo Stabile sono a un passo da un nuovo prestito. I due, rispettivamente centrocampista offensivo e difensore centrale, saluteranno la Juve Stabia ore e scegliere Bari come nuova piazza per cercare di dimostrare le proprie capacità. De Pieri ha giocato sei gare in questa stagione (e solamente 168 minuti), mettendo a segno una rete. Stabile invece ha giocato di più, ben 13 presenze, con 639 minuti in campo, dopo le 26 presenze dell'anno scorso in C, all'Alcione Milano. Nelle prossime ore può arrivare l'ufficialità.



Negli scorsi giorni, proprio a Bari, è arrivato un decano della categoria come Andrea Cistana. "Sono stato già vicino al Bari quest'estate. Diversi miei compagni son venuti dal Brescia. Son contento di essere qua, consapevole della situazione e di quello che c'è da fare. Spero nelle prossime settimane di aiutare la squadra per cercare di capovolgere questa situazione. Sicuramente la piazza affascina, poche piazze possono offrire questo calore".

Queste invece le parole di Magalini qualche settimana fa sulla sessione di mercato. "Abbiamo parlato sotto traccia del mercato. Abbiamo necessità di fare ancora qualcosa perché qualcosa non ha funzionato, non ci sono giocatori che hanno chiesto di andare via ma stiamo lavorando per rimediare a qualche situazione che attualmente non soddisfa".