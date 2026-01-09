Ufficiale Bari, doppio colpo in entrata: arrivano il difensore Stabile e il fantasista De Pieri

Il Bari ha annunciato un doppio colpo in entrata. Come preannunciato dalla Juve Stabia, via Inter che ne controlla i cartellini, sono arrivati il difensore Giacomo Stabile e il fantasista Giacomo De Pieri. Questi i due comunicati del club biancorosso:

“SSC Bari comunica di aver acquisito dall'FC Internazionale Milano, con la formula del prestito fino a giugno '26, i diritti alle prestazioni sportive del calciatore classe '06 Giacomo De Pieri (29.12.06, Casale sul Sile); il fantasista veneto ha scelto la maglia numero '49' e si aggregherà da subito al gruppo biancorosso.

Prodotto del settore giovanile dell'Inter, De Pieri è stato uno dei protagonisti nerazzurri vincitori del Campionato Primavera '24-'25 (34 pres, 9 gol e 5 assist); vanta inoltre con i milanesi l'esordio in Champions League nella passata edizione, subentrato a Lautaro Martinez durante la sfida nei gironi eliminatori contro il Monaco. Nella prima parte della stagione attuale ha vestito la maglia della Juve Stabia con cui ha messo a segno il suo primo gol tra i professionisti. É attualmente nel giro della nazionale italiana Under 20, dopo aver giocato con le selezioni Under 16, Under 17, Under 18 e Under 19”.

“SSC Bari comunica di aver acquisito dall'FC Internazionale Milano, con la formula del prestito fino a giugno, i diritti alle prestazioni sportive del calciatore classe '05 Giacomo Stabile (12.04.05, Milano); il difensore lombardo vestirà la maglia numero '37' e sarà da subito a disposizione di mister Vivarini.

Cresciuto nella fila delle giovanili nerazzurre (aggregato spesso alla squadra vincitrice di Campionato e Supercoppa nella stagione '23-'24), Stabile fa il suo esordio tra i professionisti nel campionato '24-'25 indossando la maglia dell'Alcione in Lega Pro (26 presenze), giocando la prima parte dell'attuale stagione con la Juve Stabia (13 presenze). Dopo aver indossato l'Azzurro nell'Under 19, è ora nel giro dell'U20 del CT Carmine Nunziata”.