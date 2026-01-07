Bari, trattativa ben avviata per i giovani Stabile e De Pieri. Accordo trovato con l'Inter

Dopo aver giocato la prima parte della stagione con la maglia della Juve Stabia per il difensore Giacomo Stabile e per l’esterno offensivo Giacomo De Pieri si prospetta un nuovo prestito in Serie B. I due calciatori di proprietà dell’Inter infatti potrebbero vestire la maglia del Bari che è in trattativa con i club interessati e gli agenti dei giocatori. Come riporta Radio Bari l'accordo con il club nerazzurro sarebbe già stato trovato e si lavorerebbe agli ultimi dettagli per chiudere l'affare.

Il primo, classe 2005, è un centrale che è sceso in campo 13 volte in campionato, più un’altra partita in Coppa Italia, per un totale di 718 minuti in campo, mentre il secondo, classe 2006, che può giocare anche da trequartista o seconda punta, ha giocato sette gare in totale, per 179 minuti complessivi, segnando una rete con i gialloblù.

I due dovrebbero arrivare in Puglia già domani o al massimo venerdì.