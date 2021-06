Benevento, Caprari non sarà riscattato: il giocatore tornerà alla Sampdoria

Gianluca Caprari non vestirà più la maglia del Benevento. Come riporta Sky infatti, dopo la retrocessione in serie B, la società giallorossa ha deciso di non esercitare il diritto di riscatto. Il calciatore era arrivato in Campania a settembre con la formula di prestito oneroso con l’opzione di riscatto a 7,5 milioni. Il giocatore tornerà quindi alla Sampdoria