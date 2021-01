Brescia, allenamento mattutino per le Rondinelle in vista del match con il Vicenza

Brescia in campo questa mattina in vista del match di domani sera contro il Vicenza. Lavoro personalizzato per Fridjonsson, Ndoj e Cistana che proseguono il loro percorso di recupero. Sabelli e Torregrossa si sono allenati col gruppo. La squadra - si legge sulla nota del club - si ritroverà domani a Torbole Casaglia per le 9.30 in vista della sfida contro i biancorossi ore 21 allo Stadio Rigamonti.