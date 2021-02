Brescia, chi è Pep Clotet? Il 37enne amante degli scacchi che ha studiato da Pochettino e Bielsa

Pep Clotet è, a sorpresa, il nuovo allenatore del Brescia. Il presidente Massimo Cellino ha stupito tutti ancora una volta e ha scelto il giovane tecnico spagnolo per sostituire mister Dionigi in panchina. Ma chi è il classe '77 di Barcellona che proprio oggi ha svolto la sua prima seduta di allenamento con le Rondinelle?

All'anagrafe Josep Clotet Ruiz, appassionato di calcio e di tattica fin da ragazzino, ha cominciato la sua carriera da giovanissimo. Ad appena 20 anni Clotet era infatti già alla guida del Cornellà (la terza squadra di Barcellona), prima di entrare nel settore giovanile dell'Espanyol e diventare campione di Spagna con la categoria Juveniles (Under 18). Risultati importanti che gli sono valsi presto la panchina dell'Espanyol B, con tante promesse di belle speranze promosse nella prima squadra allora guidata da mister Pochettino.

Nel 2010 inizia il suo viaggio professionale in giro per il mondo che lo vede allenare e acquisire esperienza con Malmö FF e Halmstads in Svezia e Viking FK in Norvegia. C'è una breve parentesi in patria, alla guida della seconda squadra del Malaga di Pellegrini dal 2012 al 2013, prima di rispiccare il volo verso il Galles. È il 2014 e mister Laudrup lo chiama con sé allo Swansea per trasmettere ai suoi giocatori la filosofia spagnola incentrata sul possesso palla e cambiarne totalmente l'approccio al calcio. Gli insegnamenti di Clotet riscuotono un discreto successo e, nonostante l'addio di Laudrup, il presidente degli Swans promuove così Pep al fianco del nuovo manager Garry Monk in panchina. Monk se lo porta dietro, sempre come viceallenatore, al Leeds United nel 2016-2017 ed è proprio qui che Clotet conosce Massimo Cellino, ex patron degli Whites.

La sua carriera proseguirà come primo allenatore dell'Oxford United e del Birmingham City, club nel quale fa esordire fra i grandi - a soli 16 anni - il giovanissimo talento Jude Bellingham, venduto al Borussia Dortmund per ben 30 milioni di euro la scorsa estate. L'addio ai Blues è arrivato al termine della passata stagione, alla ricerca di qualcosa di nuovo e di altrettanto stimolante. In questi mesi Clotet si è guardato intorno e, dopo aver rifiutato l'opzione DC United in MLS ed essere stato contattato anche dallo Sheffield Wednesday in Inghilterra, ecco la grande sfida Brescia in Italia.

Non solo le collaborazioni con Pochettino (Espanyol) e Pellegrini (Malaga), Pep Clotet è molto vicino anche al Loco Bielsa, uno dei suoi mentori e modelli di riferimento calcistici. Altre curiosità? È un grande amante degli scacchi e, proprio grazie alle sue ottime analisi tattiche, è stato a lungo opinionista di Sky Sports UK per quanto riguarda LaLiga e sul quotidiano spagnolo Marca per la Premier League.