Brescia, Clotet: "Adesso rendiamo in base al nostro valore. Contro il Pisa può tornare Spalek"

Penultima conferenza stampa di stagione regolare in casa Brescia con protagonista il tecnico Pep Clotet. Ad attendere le Rondinelle c'è domani il match interno contro il Pisa. Queste le parole dell'allenatore catalano:

Ayé e Donnarumma in attacco: si riparte da lì?

"Ogni partita cerchiamo sempre nuove soluzioni a seconda degli avversari e per me è ottimo avere giocatori duttili e versatili. Bene anche poter disporre di Ayé e Donnarumma a grande livello senza però dimenticare Ragusa che ha caratteristiche diverse e, nonostante sia un esterno, sta facendo molto bene anche schierato vicino alla punta".

La media della sua gestione, tenuta per tutto il campionato, sarebbe da promozione diretta. Ma tenuta per 15 giornate non può essere un caso. Si può dire che il Brescia è finalmente dove pretende il suo valore?

"Sono d'accordo riguardo al fatto che ora la squadra stia rendendo per il valore che ha, ma dobbiamo concentrarci sull'attuale posizione di classifica che è quella che, abbiamo due battaglie e dobbiamo dare tutto, io sono orgoglioso dei miei ragazzi succeda quel che succeda negli ultimi due incontri. Arriviamo dal basso e abbiamo dato tanto, ma proveremo a dare ancora di più. Non credo andremo in campo rilassati perché da quando sono qui i ragazzi hanno sempre fatto il possibile per confidare in quello che fanno, essere maturi e acquisire la mentalità che si deve sempre andare alla ricerca dei tre punti. In B non è mai facile e alle volte serve anche un po' di fortuna".

Chancellor e Spalek quando potranno essere recuperati?

"Spalek in settimana ha lavorato con noi ed è migliorato fisicamente. Speriamo che possa essere a disposizione già da questa settimana mentre Chancellor ha iniziato a fare corsa continua nel campo".

Quanto sente la mancanza dei tifosi a supporto della squadra?

"Sono con noi, l'altro giorno li abbiamo sentiti sia fuori dal campo prima di entrare al Rigamonti che durante la partita. A me piace la squadra, l'ambiente, il Club e soprattutto che tutti mantengano umiltà. Rimaniamo uniti, insieme e tutti saremo orgogliosi di quanto fatto a prescindere dal risultato