Brescia, Clotet: "Buona prestazione contro i più forti del campionato, non ci siamo snaturati"

Al termine del match contro l'Empoli, il tecnico del Brescia Pep Clotet è intervenuto in conferenza stampa per commentare l'andamento della gara: "Chiaramente non sono contento del risultato, ma non dobbiamo dimenticare che abbiamo giocato contro la squadra più forte del campionato. Nonostante una gara non facile, ho deciso di schierare tutti insieme Ayé, Bjarnason, Ndoj e Jagiello proprio per non snaturare l'atteggiamento offensivo della squadra. Non siamo riusciti ad ottenere quello che volevamo ma sono comunque soddisfatto dei miei ragazzi. L'importante è ripartire e fare bene già dalla prossima partita contro la Spal".

Su Joronen

"Non è stata una partita semplice per lui, ma resta un portiere di grande livello che da sempre il suo contributo sia in campo che nello spogliatoio, in termini di personalità"

Su Donnarumma

"Il gol di Donnarumma è certamente una nota positiva, io lavoro affinché tutti i giocatori raggiungano il loro massimo livello, e Alfredo ha lavorato molto bene quando è entrato".