Brescia, Ndoj: "Serata emozionante dopo un brutto periodo. Continuamo così"

Emanuele Ndoj, centrocampista del Brescia, ha parlato al fischio finale di Brescia-Pordenone ai microfoni di DAZN: "Per me è stato emozionante. Tornavo da titolare dopo un periodo brutto. Ho fatto due gol ma non ci credo ancora, l'importante però è aver giocato da squadra. Dobbiamo continuare così. La mia famiglia in questo periodo è stata fondamentale, così come i compagni e la società".