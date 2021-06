Brescia, per l'attacco spunta Bajic dell'Udinese. Sarà il primo rinforzo per Inzghi

Il futuro di Riad Bajic sarà ancora in Serie B, ma non con la maglia dell'Ascoli come aveva preannunciato il patron bianconero Pulcinelli ("No, non credo che Bajic possa giocare con noi nel prossimo campionato"). Il centravanti dell'Udinese infatti sarebbe molto vicino al Brescia che regalerebbe così un centravanti importanti al neo tecnico Filippo Inzaghi per competere per il vertice. Lo riferisce Bresciaoggi spiegando che la trattativa è praticamente conclusa con il bosniaco classe '94 che si appresta a diventare il primo colpo delle Rondinelle.