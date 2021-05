Brescia, si lavora ai rinnovi di Ndoj e Bjarnason. Strada in salita per l'islandese

Il Brescia punta a trattenere anche nella prossima stagione i centrocampisti Emanuele Ndoj e Birkir Bjarnason anche se per il secondo non sarà facile. Secondo quanto riferito dal Giornale di Brescia infatti per il primo si sono aperti degli spiragli per il prolungamento del contratto in scadenza nel 2022, mentre per il secondo, protagonista di un’ottima seconda parte di stagione, ci sarebbero diversi club che hanno già avanzato delle proposte per prelevarlo a parametro zero. L’islandese infatti è in scadenza di contratto.