Carrarese, Distefano è chiaro: "Battere il Pescara per fare punti e sognare i playoff"

“La sconfitta di Reggio Emilia ci ha ferito: purtroppo non siamo stati in grado di approcciare la gara come avremmo voluto e questo ci ha terribilmente complicato i piani. Comunque, l’importante è riuscire a trarre insegnamenti anche dalle giornate negative, per non ricadere negli stessi errori, e sono fiducioso che questi non si ripeteranno, anche perché, senza perdere tempo, abbiamo già analizzato la partita e compreso su quali aspetti porre una maggiore attenzione in futuro": così, ai canali ufficiali del club, l'attaccante della Carrarese Filippo Distefano.

Che ha poi proseguito: "Da questo genere di passi falsi, si riparte con la consapevolezza di ciò che abbiamo dimostrato finora in un palcoscenico prestigioso come la Serie B: vogliamo continuare a stupire, e toglierci delle soddisfazioni in queste partite che rimangono, perché abbiamo sempre lavorato sodo e ce lo meritiamo. Domenica contro il Pescara, davanti al nostro eccezionale pubblico, avremo subito l’opportunità per tornare sulla retta via; siamo tutti molto concentrati, l’obiettivo collettivo è quello di ritornare a guadagnare punti, per noi preziosi e che ci permettano, perché no, di ambire a un'ipotetica corsa playoff".

Conclude quindi: "Dal punto di vista personale mi reputo soddisfatto della stagione, anche se non sono riuscito a trovare la continuità sperata in termini di minutaggio. Comunque a Carrara mi trovo benissimo e quotidianamente ho l’occasione di confrontarmi e condividere lo spogliatoio con giocatori eccezionali sia professionalmente che umanamente. Siamo un gruppo davvero unito, ci teniamo tutti a chiudere la stagione in bellezza".