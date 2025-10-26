Carrarese, Distefano: "Felicissimo per il 1° gol e il grande risultato. Dedica? A mio nonno"

"Voglio dedicare questa rete a mio nonno, che è venuto a mancare poco tempo fa, e al quale ero molto legato". L'attaccante della Carrarese Filippo Distefano ha un pensiero speciale per la sua prima marcatura stagionale nel post gara parlando ai canali ufficiali del club dopo il successo sul Venezia parlando poi del gol-vittoria arrivato allo scadere: "Sono felicissimo sia per il primo goal stagionale sia per il grande risultato maturato. Ho avuto un inizio di campionato difficile dal punto di vista personale, poiché ho avuto un problema alla spalla che mi ha costretto a stare lontano dal campo in diverse occasioni".

Spazio poi al campionato e alla situazione in classifica: "Comunque, il campionato è ancora lungo, tutti avremo le occasioni per metterci in mostra, dobbiamo solo avere pazienza e continuare a lavorare sodo durante la settimana. - prosegue ancora l'attaccante - Dal punto di vista tattico non ho preferenze, mi trovo bene sia come unico riferimento, sia in coppia con un altro attaccante e sono a disposizione di ogni eventuale richiesta, poiché ha come obiettivo finale quello di aiutare la squadra".