Ufficiale Carrarese, per l'attacco arriva Cherubini dalla Roma. È in prestito

È con la nota ufficiale che di seguito riportiamo integralmente che la Carrarese comunica "l’arrivo a titolo temporaneo dalla società A.S. Roma del calciatore Luigi Cherubini, che si legherà alla squadra apuana sino al 30 giugno 2025.

L’attaccante esterno, classe 2004, spicca per la rapidità di corsa e i suoi costanti ripiegamenti in fase difensiva. I suoi punti di forza sono proprio la velocità e il suo acume tattico: caratteristiche che lo rendono un calciatore moderno. La sua carriera, sino a ora, ha sempre visto il talento azzurro impegnato con le giovanili della Roma, eccetto la breve parentesi di un anno con la maglia della Lazio nella stagione 2017-2018.

Tornato alla Roma l’anno successivo, Luigi, ha iniziato una progressiva crescita: nella stagione 2018-2019 si è laureato campione d’Italia Under 15, due anni dopo si è ripetuto con la maglia dell’Under 17, fino a diventare capitano della primavera nella stagione 2022/2023.

Nell’ultima stagione, il talento nato a Tivoli, si è imposto con 11 goal e 9 assist in 26 presenze, dimostrando di essere tra i migliori prospetti del campionato primavera e raggiungendo, inoltre, le soddisfazioni dell’esordio in Europa League per mano di Josè Mourinho e la prima convocazione con l’Italia Under 20".