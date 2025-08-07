Lookman conviene all'Inter anche per una questione fiscale. Idoneo per il Decreto Crescita

Ademola Lookman costerebbe circa 4,5 milioni di euro all'anno all'Inter. Almeno per l'accordo trovato per il calciatore che, da par suo, è arrivato tre anni fa in Italia firmando fino al 2027. Se è vero che nel frattempo il Decreto Crescita è stato cancellato, non è una posizione retroattiva e, almeno fino al 2027, Lookman può usufruire dello sconto sulla parte lorda dello stipendio. Anche per questo l'Inter può offrire una cifra (molto) competitiva, perché andrebbe a pagare solamente il 25% e non il 45% dello stipendio. Quindi poco meno di 6 milioni: con un trattamento normale sarebbero circa 3 milioni netti, così sarebbero 4,5.

Dunque è evidente che l'Inter, a parità di stipendio, risparmierebbe poco meno di 3 milioni all'anno. Per i due anni di possibilità rimanenti significherebbe circa 6 milioni rispetto a obiettivi che arrivano da fuori Italia. Nel suo ruolo Lookman ha dimostrato di essere uno dei migliori d'Europa, sicuramente il più continuo nelle ultime tre annate in nerazzurro.

Dunque non è solo una questione tecnica, ben presente, ma anche economica. Anche per questo si aspetta il rilancio con una base fissa da 45 milioni, più una variabile che possa arrivare intorno a 50, ma non con condizioni troppo difficili come la vittoria di Scudetto o Champions al primo anno.