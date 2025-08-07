Il Milan ci prova per Hojlund: intermediari al lavoro, la formula da presentare allo United

Jashari è ufficiale, Athekame in arrivo. Il mercato del Milan ha preso un'impennata improvvisa e non ha ancora la pancia piena. Infatti, secondo l'edizione odierna del Corriere dello Sport, la dirigenza rossonera sta studiando il modo per arrivare a Rasmus Hojlund: attaccante danese classe 2003 e in forza al Manchester United.

Una questione di intrecci di mercato perché una volta che i Red Devils riusciranno ad acquisire Benjamin Sesko a quel punto l'ex Atalanta si ritroverebbe ai margini dell'attacco, considerato ultima scelta anche in confronto a Zirkzee. Perciò potrebbe anche riflettere sul proprio futuro imminente e decidere di fare ritorno in Italia, nel campionato in cui ha lasciato un'ottima impressione in quel di Bergamo sotto la guida di Gasperini.

Secondo il quotidiano romano, il Milan si è messo nelle mani di intermediari ben noti per cercare di convincere lo United a cedere Hojlund alla formula desiderata. Quale? In prestito, magari inserendo un diritto di riscatto da circa 30-35 milioni di euro. Di certo l'idea è ben accolta da tutto l'universo rossonero e per Max Allegri potrebbe rivelarsi proprio il tassello mancante. Inoltre ha un ingaggio considerevolmente più basso di Dusan Vlahovic, altro obiettivo caldo del mercato. Alle cifre giuste, insomma, si può fare.