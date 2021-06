Caserta infiamma il mercato: tra il braccio di ferro col Perugia e i club che ambiscono al mister

La promozione in Serie B con il Perugia ha nuovamente portato alla ribalta il nome di mister Fabio Caserta, che già da due anni - dopo la promozione e i numeri dell'allora sua Juve Stabia in C - è corteggiatissimo.

Il club umbro, come ha fatto sapere tramite canali ufficiali, si è incontrato ieri con l'allenatore, che ha palesato un forte interesse sul suo conto da parte di un club di Serie B (probabilmente il Benevento), con il Perugia che, pur precisando la convinzione di voler rispettare il contratto in essere, si sta lo stesso guardando intorno: Cristian Bucchi è il primo nome sulla lista del Grifo, che se la dovrà vedere però con un SPAL, che comunque deve ancora capire cosa "fare da grande".

A ogni modo attenzione, pare non ci sia solo il Benevento su Caserta. Francesco Modesto era atteso già nei giorni scorsi a Crotone, come successore di Serse Cosmi, ma, stando a quanto riferito da La Gazzetta dello Sport, i calabresi hanno rinviato al weekend la decisione proprio per attendere l'attuale tecnico del Perugia.

Un vero e proprio rompicapo. Che a breve, però, sarà sicuramente sciolto.