Ufficiale Catanzaro, Simone Pontisso resta: ecco il rinnovo fino al 2026

vedi letture

Il Catanzaro rende noto di avere prolungato il contratto per il calciatore Simone Pontisso, che resterà in giallorosso fino al 30 giugno 2026, con eventuale opzione per l’anno successivo.

Prima del rinnovo, come riporta CalcioCatanzaro.it, Pontisso era stato cercato con insistenza dal Sudtirol, che avrebbe voluto conferirgli un ruolo di primo piano agli ordini di mister Valente. Il rinnovo del centrocampista si aggiunge a quelli di Tommaso Biasci, Stefano Scognamillo e Pietro Iemmello (non ancora ufficializzato). Pontisso è arrivato nel Capoluogo lombardo nell'estate 2022, divenendo uno degli uomini sui quali Vincenzo Vivarini ha sempre tenuto conto nelle rotazioni, prima nell'emozionante promozione in Serie B, nella stagione 2022/23, e poi anche nella passata annata in B.